Эстонии предрекли судьбу Украины после захвата следовавшего в Россию контейнеровоза

Христофору: Эстонии грозит повторение судьбы Украины из-за угроз в адрес России
Ints Kalnins/Reuters

Участившиеся провокации на границе с Россией и угрозы устроить блокаду в Балтийском море могут привести к повторению Эстонией судьбы Украины. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.

По мнению Христофору, Эстония, как и глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас, живут в собственном мире, что напоминает позицию Киева.

Журналист отметил, что эстонские власти пытаются использовать антироссийскую риторику, чтобы попытаться продемонстрировать свою значимость и важность в Европе.

Эстонии следует помнить, что граждане России не так часто нападают и куда больше защищаются, подчеркнул представитель СМИ.

3 февраля телерадиокомпания ERR сообщила, что эстонские власти задержали по подозрению в контрабанде контейнеровоз Baltic Spirit под флагом Багамских островов, следовавший в Россию.

Ранее вернувшийся домой российский моряк с «Маринеры» рассказал о моменте захвата танкера.
 
