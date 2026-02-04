Экс-нардеп объяснил, угрожают ли протесты на Украине руководству страны

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «Ридусом» прокомментировал начавшиеся на Украине протесты после разрушения энергетической инфраструктуры. По его словам, немногочисленные беспорядки не могут стать серьезной угрозой для администрации лидера страны Владимира Зеленского.

«Есть одна проблема: эти действия пока некому координировать. Сейчас на Украине абсолютно отсутствуют партии, которые можно квалифицировать как оппозиционные. Ни одна партия в данных акциях не участвует. Любая попытка проявить политическую инициативу на местах пресекается СБУ и националистами», — объяснил политик.

Он добавил, что даже если в бунтах будет участвовать большое количество вооруженных людей, смысл они будут иметь только при наличии лидеров.

Накануне в Одессе местные жители перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества. На опубликованных кадрах видно, что люди группой встали посреди пешеходного перехода.

Как отмечает издание «Страна.ua», подобная акция ранее прошла в городе Кривой Рог. Тогда местные жители рассказывали, что живут в доме, которому за последние 48 часов свет дали однажды — на семь минут.

В ночь на 3 февраля Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики. Целями также были места хранения и сборки беспилотников дальнего действия. В Минобороны РФ сообщили, что цели атаки были достигнуты.

