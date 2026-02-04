Размер шрифта
«Упражнения в словесности»: эксперт о решении ООН по Крыму и Донбассу

Политолог Клинцевич: ООН утратила механизмы воздействия на мировой порядок
Kay Nietfeld/Global Look Press

Военный эксперт, политолог Андрей Клинцевич в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша о том, что право народов на самоопределение неприменимо к Крыму и Донбассу. По словам эксперта, международный орган давно превратился лишь в совещательную площадку, утратившую механизмы воздействия на решения государств.

«Мы перешли в режим права сильного, работы коалиций, экономических санкций и так далее. Поэтому будет ли кто-то сейчас опираться на ООН — думаю, что нет. Обратите внимание, как Израиль, допустим, себя ведет. Когда ему нужно — он ссылается на резолюции ООН, когда ему не нужно — он на них закрывает глаза», — сказал Клинцевич.

Можно сколько угодно упражняться в словесности, но подобные заявления уже ничего не изменят, заключил он.

29 января министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва обратилась в ООН с запросом, может ли организация по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

В тот же день Гутерриш заявил, что, согласно позиции секретариата ООН, право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Пояснять свое утверждение он не стал.

Ранее в Госдуме обвинили генсека НАТО в игнорировании Устава ООН.
 
