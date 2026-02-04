Намерение разместить иностранные войска на Украине, о котором заявил генсек НАТО Марк Рютте, говорит о его игнорировании Устава ООН. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Раздухарившийся на берегах Днепра генсек совершено игнорирует Устав ООН, согласно которому только Совет Безопасности ООН уполномочен учреждать операции по поддержанию мира и руководить ими, определять состав военных контингентов, сроки проведения и порядок финансирования операций», - подчеркнул Ивлев.

Российский парламентарий выразил мненеие, что Рютте «морочит головы» его украинским депутатам своими провокационными заявлениями. Так как в случае, когда операции по поддержанию мира не поддерживаются ООН, это может рассматриваться, как «интервенция против России в ущерб миру и безопасности». Такое поведению, по словам Ивелева, не будет поддержано в ООН.

«Дело в том, что в военной структуре НАТО он никто, у него совершено отсутствуют полномочия по управлению войсками. Его заявление направлено на срыв переговоров в Абу-Даби и является завуалированной интервенцией», — считает депутат.

3 февраля Рютте, выступая в Верховной раде, заявил, что как только будет заключено мирное соглашение, на Украине появятся западные вооруженные силы блока НАТО. «Самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО», уточнил Рютте. При этом он добавил, что поддержка будет оказываться теми странами, которые на это выразят свое желание.

Ранее Украина, США и Европа согласовали план ответа на нарушение мирного договора.