Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

«Он никто»: в Госдуме обвинили генсека НАТО в игнорировании Устава ООН

Депутат Ивлев обвинил генсека НАТО Рютте в игнорировании Устава ООН
duma.gov.ru

Намерение разместить иностранные войска на Украине, о котором заявил генсек НАТО Марк Рютте, говорит о его игнорировании Устава ООН. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Раздухарившийся на берегах Днепра генсек совершено игнорирует Устав ООН, согласно которому только Совет Безопасности ООН уполномочен учреждать операции по поддержанию мира и руководить ими, определять состав военных контингентов, сроки проведения и порядок финансирования операций», - подчеркнул Ивлев.

Российский парламентарий выразил мненеие, что Рютте «морочит головы» его украинским депутатам своими провокационными заявлениями. Так как в случае, когда операции по поддержанию мира не поддерживаются ООН, это может рассматриваться, как «интервенция против России в ущерб миру и безопасности». Такое поведению, по словам Ивелева, не будет поддержано в ООН.

«Дело в том, что в военной структуре НАТО он никто, у него совершено отсутствуют полномочия по управлению войсками. Его заявление направлено на срыв переговоров в Абу-Даби и является завуалированной интервенцией», — считает депутат.

3 февраля Рютте, выступая в Верховной раде, заявил, что как только будет заключено мирное соглашение, на Украине появятся западные вооруженные силы блока НАТО. «Самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО», уточнил Рютте. При этом он добавил, что поддержка будет оказываться теми странами, которые на это выразят свое желание.

Ранее Украина, США и Европа согласовали план ответа на нарушение мирного договора.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!