Политолог: ситуация вокург энергоперемирия обернулась против Киева

Политолог Колчин: Киев обвиняет РФ в ударах, надеясь на поддержку США
Ситуация вокруг энергетического перемирия обернулась против Киева. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Петр Колчин, комментируя заявление президента США о том, что Москва сдержала слово, приостановив удары по Украине на оговоренный до этого срок.

При этом слова украинского лидера Владимира Зеленского о срыве договоренностей Россией свидетельствуют, что Киев отчаянно пытается переломить ход дипломатии, кидая беспочвенные обвинения, считает эксперт.

«Мы наблюдаем, как Киев мечется, раздает ничем не подтвержденные упреки, которые даже в Вашингтоне не находят поддержки. <...> Европейские спонсоры и сам Зеленский проигрывают, их тактика с треском проваливается. Это косвенное подтверждение успехов русской стороны на переговорах», — сказал Колчин.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин сдержал свое слово, и в течение недели Вооруженные силы РФ не наносили ударов по украинским городам.

Зеленский же после атаки российских войск на объекты энергетики в ночь на 3 февраля обвинил Москву в якобы нарушении энергетического перемирия. По его словам, Москва воспользовалась предложением Соединенных Штатов о кратковременной паузе в ударах «не для того, чтобы поддержать дипломатию», а чтобы «накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года».

Ранее Трамп сообщил о разговоре с Путиным.
 
