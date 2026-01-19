Эксперт спрогнозировал курс юаня на текущую неделю

Российский рубль в паре с китайским юанем сохраняет поддержку благодаря умеренному внутреннему спросу на иностранную валюту и текущей денежно-кредитной политике Центробанка РФ. Однако сохраняется ряд рисков, включая инфляцию, геополитическую напряженность и новые ограничения в торговле с КНР, которые способны повлиять на динамику валютной пары. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По словам эксперта, негативное влияние на рубль оказывают данные по инфляции и рост цен в январе. При этом рассчитывать на значительную поддержку от нефтяных котировок не приходится — их волатильность может усилиться на фоне обострения геополитической риторики в мире.

«Однако здесь возможен аккуратный оптимизм на фоне надежд на деэскалацию политической напряженности в Иране», — добавил Тимошенко.

Ожидаемый торговый диапазон пары юань-рубль, по оценке аналитика, составляет 11,00-11,25 рубля.

Член центрального совета партии «Справедливая Россия», эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова до этого спрогнозировала курс доллара на март. Американская валюта, по ее словам, уйдет в коридор 79-82 рубля со средним уровнем, близким к 80 рублям. Евро закрепится в районе около 92-93.

