«Отказ от токсичных долларов»: в России ожидают дальнейшее укрепление рубля

Финансист Лосев: российская нацвалюта укрепится до 70 рублей за доллар
Виталий Тимкив/РИА Новости

Курс рубля с начала года демонстрирует укрепление, хотя на этой неделе Центробанк вернулся к незначительному повышению доллара (на 50 копеек за неделю) до 76,5 рубля. Обрушения рубля в ближайшее время не произойдет, но и спрос на доллары сохранится, считают эксперты. В беседе с 360.ru при сохранении действующей денежно-кредитной политики они предсказали укрепление российской нацвалюты до 70 рублей за доллар.

Регулирование ЦБ стало основным фактором роста рубля, также роль сыграл подавленный импорт и падение спроса на иностранную валюту, считает финансист Александр Лосев. Он пояснил, что в сложившихся условиях люди тратят меньше, а поставщики сокращают импорт.

«Третий аргумент в пользу укрепления рубля — санкции. В том числе в отношении «Лукойла» и «Роснефти», — отметил Лосев. — Это сделало доллары более токсичными и перевело большую часть расчетов в национальные валюты, в том числе в рублях и юанях».

Он пояснил, что ограничения вынудили нефтяников распродавать активы, помогая таким образом регулятору компенсировать сокращение валютных доходов. По мнению финансиста, в ближайшее время без снижения ключевой ставки рубль не ослабнет, а лишь укрепится, достигнув уровня в 70 рублей за доллар. Это возможно, если в феврале и марте не объявит новый этап снижения ставки, подчеркнул эксперт.

С тем, что обрушения рубля в ближайшее время не предвидится, согласился кандидат экономических наук и эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев. Он добавил, что, при этом и со стороны граждан, и со стороны бизнеса сохраняется высокий спрос на доллары.

«С другой стороны, экспортные поступления валюты в страну сократились из-за действия первичных и вторичных санкций», — добавил специалист, пояснив, что, хотя российскую экономики рестрикции не обрушили, но по рублю удар нанесли.

Напомним, в последнее время официальный курс доллара продолжил снижение и упал ниже отметки в 76 рублей. Центробанк снизил его на 12 копеек, установив значение на период 24-26 января в 75,92 рубля. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает курс американского доллара слишком низким, подчеркнув, что с американской валютой «все отлично».

Ранее были раскрыты преимущества слабого доллара для экономики США.
 
