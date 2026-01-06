Размер шрифта
В Думе пообещали россиянам бесплатные прививки от ротавируса и ветрянки

Депутат Леонов: в РФ станут бесплатными прививки от ротавируса и ветрянки
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) заявил в интервью ТАСС, что в скором времени в России станут бесплатными прививки от ротавируса и ветрянки.

По его словам, в настоящее время вопрос внедрения бесплатных прививок от ротавирусной инфекции и ветряной оспы стоит на повестке правительства и Минздрава и рано или поздно будет решен.

«Есть ряд вопросов, которые требуют решения, и поэтому государство пока откладывает введение данных вакцин в календарь прививок. <…> Да, в повестке правительства, в повестке министерства [стоит данный вопрос]. И в целом, безусловно, это вопрос <...> рано или поздно будет решен», — отметил Леонов.

30 декабря Леонов говорил, что вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют добавить в национальный календарь прививок в 2027 году.

Он отметил, что в 2026 году необходимо законодательно принять соответствующее решение.

Прививки от ВПЧ будут бесплатными для граждан, но не для государства, потому что инициатива потребует дополнительных средств из бюджета, подчеркнул глава комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее врач рассказала о самом эффективном методе профилактики ВПЧ.

