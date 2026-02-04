Посол Украины пожаловалась США на удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре

Посол в США Стефанишина пожаловалась в Госдеп на удары ВС РФ по Украине

Посольство Украины в США передало Государственному департаменту информацию об ударах ВС РФ, которые якобы нарушили «энергетическое перемирие». Об этом заявила посол Ольга Стефанишина, сообщает «Общественное».

«Посольство передало в Государственный департамент подробную информацию обо всех обстрелах, которые происходили с момента объявления так называемого «согласия» России на перемирие. Очень подробная информация предоставлена сегодня по результатам ночного обстрела», - сказала Стефанишина.

Она выразила надежду, что информация повлияет на предстоящие переговоры в Абу-Даби. Стефанишина призвала занять США подход по принципу «меньше иллюзий, больше дела».

Временное соглашение о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре было достигнуто по просьбе президента США Дональда Трампа в связи с экстремальными холодами. Оно действовало до 1 февраля.

Армия России после окончания так называемого «энергетического перемирия» в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В Киеве без отопления остались 1170 жилых домов, а в Харькове — 820. Во многих населенных пунктах Украины нет электричества.

