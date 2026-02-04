Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Посол Украины пожаловалась США на удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре

Посол в США Стефанишина пожаловалась в Госдеп на удары ВС РФ по Украине
Global Look Press

Посольство Украины в США передало Государственному департаменту информацию об ударах ВС РФ, которые якобы нарушили «энергетическое перемирие». Об этом заявила посол Ольга Стефанишина, сообщает «Общественное».

«Посольство передало в Государственный департамент подробную информацию обо всех обстрелах, которые происходили с момента объявления так называемого «согласия» России на перемирие. Очень подробная информация предоставлена сегодня по результатам ночного обстрела», - сказала Стефанишина.

Она выразила надежду, что информация повлияет на предстоящие переговоры в Абу-Даби. Стефанишина призвала занять США подход по принципу «меньше иллюзий, больше дела».

Временное соглашение о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре было достигнуто по просьбе президента США Дональда Трампа в связи с экстремальными холодами. Оно действовало до 1 февраля.

Армия России после окончания так называемого «энергетического перемирия» в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В Киеве без отопления остались 1170 жилых домов, а в Харькове — 820. Во многих населенных пунктах Украины нет электричества.

Ранее эксперт раскрыл, чем обернутся удары ВС РФ по Украине.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!