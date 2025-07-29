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В Гарварде выразили готовность заплатить ради решения спора с Белым домом

NYT: Гарвард готов заплатить $500 млн для урегулирования конфликта с Белым домом
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Faith Ninivaggi/Reuters

Гарвардский университет выразил готовность выполнить требования администрации президента США Дональда Трампа и выделить до $500 млн для урегулирования конфликта с Белым домом. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В материале говорится, что учебное заведение неохотно, но согласилось напрямую платить федеральному правительству.

«Участники переговоров все еще обсуждают точные финансовые условия», — уточнили журналисты.

По словам источников, пока неясно, когда американские власти и Гарвардский университет смогут достичь соглашения. При этом ожидается, что представители учебного заведения будут настаивать на заключении сделки с учетом федерального иска, который они подали против правительства США в связи с сокращением финансирования и введением запрета на прием студентов из других стран.

26 июля агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя администрации Трампа сообщило, что Белый дом требует от ряда американских университетов, которые якобы не смогли искоренить антисемитизм в своих кампусах, выплатить штрафы в обмен на восстановление федерального финансирования. В том числе речь шла о Гарвардском университете.

Ранее Трамп ограничил въезд в США иностранцев, желающих учиться в Гарвардском университете.

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