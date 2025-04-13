Профессора Гарварда подали в суд на администрацию Трампа из-за угрозы лишиться $9 млрд

Профессора Гарвардского университета подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за планов пересмотреть финансирование вуза на $9 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что в эту сумму входят $8,7 млрд в виде грантов и действующие контракты между Гарвардом, его филиалами и федеральным правительством на $255,6 млн.

«Они открыто стремятся навязать Гарвардскому университету политические взгляды и политические предпочтения, продвигаемые администрацией Трампа», — приводит Harvard Crimson выдержку из жалобы.

Истцы утверждают, что администрация Трампа нарушила их права на академическую свободу и свободу слова.

Трамп подписал указ о начале процедуры упразднения ведомства страны 20 марта. В документе американский лидер обратился к министру образования Линде Макмахон с просьбой «принять все необходимые меры по обеспечению закрытия министерства образования и возвращению полномочий в сфере образования штатам».

Помимо этого, в документе подчеркивается, что при передаче полномочий от министерства должно быть обеспечено эффективное предоставление услуг, программ и льгот, на которые рассчитывают американцы.

Ранее в Белом доме заявили, что минобразования США воровало деньги налогоплательщиков.