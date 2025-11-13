На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВФ предупредил о негативном влиянии шатдауна на рост экономики США

Член МВФ Козак: шатдаун негативно повлиял на экономический рост в США
Jonathan Ernst/Reuters

Длительный шатдаун окажет негативное влияние на темпы роста американской экономики в четвертом квартале 2025 года. Об этом на брифинге заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, отвечая на вопрос РИА Новости.

Представитель Международного валютного фонда уточнила, что хотя темпы роста будут ниже ожидаемых, речь не идет об отрицательной динамике ВВП.

«Мы ожидаем, что вероятные темпы роста в четвертом квартале 2025 года будут ниже, чем мы ожидали. Таким образом, будет негативное влияние в четвертом квартале. Это не означает отрицательного роста», — сообщила Козак.

В МВФ планируют оценить последствия шатдауна и представить обновленную оценку по росту ВВП США в январе 2026 года. По прогнозам фонда, в первом квартале 2026 года вероятен некоторый восстановительный рост.

13 ноября президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня.

По словам главы Белого дома, «шатдаун демократов» нанес огромный ущерб. Во время приостановки работы правительства было отменено или задержано 20 тысяч авиарейсов, а более миллиона госслужащих были лишены зарплаты.

Ранее эксперт объяснила, как завершение шатдауна в США повлияет на криптовалюты.

Второй срок Трампа
