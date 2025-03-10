ФСБ заявила о еще двух шпионах, работавших в британском посольстве

Сотрудники ФСБ сообщили, что выявили еще двух шпионов, работавших в посольстве Великобритании в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

По данным спецслужбы, второй секретарь диппредставительства в России Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер занимались разведывательно-подрывной работой, которая угрожала безопасности российского государства. Также выяснилось, что дипломаты при получении разрешения на въезд в Россию указали ложные данные, утверждают в ФСБ.

Дипломатам предписали покинуть страну в течение двух недель.

В сентябре прошлого года ФСБ обвинила в шпионаже шестерых дипломатов британского посольства в Москве. Они выдали себя подозрительным поведением: ездили в соседние города, чтобы посидеть на лавочке, часто меняли общественный транспорт и бегали в дождь «через всю Москву и лесопарки». Так, по версии спецслужб, они пытались сбить со следа российские органы безопасности. МИД отозвал у предполагаемых шпионов аккредитацию.

Позже МИД России сообщал, что в отношении британских дипломатов в РФ будут ужесточены требования по заполнению анкет сотрудниками посольства этой страны.

Ранее послу Британии в России выразили протест.