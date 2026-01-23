СМИ узнали о «химии» между Мерцем и Мелони

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет объединиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, чтобы совместно управлять ЕС, поскольку союз Германии и Франции «начал давать сбои». Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Очевидно, что Мелони и Мерцу, вероятно, предстоит долгий путь, на котором они смогут работать вместе <...>. Между ними отличная химия», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что в Германии и Италии, по сравнению с Францией, «стабильные правительства».

О том, что ФРГ может положиться на Италию, заявил и другой источник из высокопоставленных кругов. Авторы материала обратили внимание, что в сторону французских коллег подобные высказывания от членов правительства Германии стали звучать все реже.

«Франция более красноречива, но Италия гораздо более прагматична», — сказал депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Аксель Шефер.

До этого Politico сообщило, что обострившие между Германий и Францией отношения угрожают стремлению Евросоюза к созданию единого фронта против президента США Дональда Трампа. В издании считают, что Мерцу и Макрону будет очень непросто выработать общую позицию. Для этого, как говорится в статье, им придется отбросить месяцы разочарования, подозрения и вражды. Французские дипломаты обеспокоены растущей напористостью Берлина, который позиционирует себя как доминирующий игрок в Европе, в то время как немцы устали от французов из-за застопорившейся совместной программы создания истребителей и отложенного плана использования российских активов для финансирования Украины, пишет Politico.

