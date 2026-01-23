Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

СМИ узнали о «химии» между Мерцем и Мелони

Politico: Мерц хочет объединиться с Мелони, чтобы вместе управлять ЕС
Florian Gaertner/www.imago-images.de/Global Look Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет объединиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, чтобы совместно управлять ЕС, поскольку союз Германии и Франции «начал давать сбои». Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Очевидно, что Мелони и Мерцу, вероятно, предстоит долгий путь, на котором они смогут работать вместе <...>. Между ними отличная химия», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что в Германии и Италии, по сравнению с Францией, «стабильные правительства».

О том, что ФРГ может положиться на Италию, заявил и другой источник из высокопоставленных кругов. Авторы материала обратили внимание, что в сторону французских коллег подобные высказывания от членов правительства Германии стали звучать все реже.

«Франция более красноречива, но Италия гораздо более прагматична», — сказал депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Аксель Шефер.

До этого Politico сообщило, что обострившие между Германий и Францией отношения угрожают стремлению Евросоюза к созданию единого фронта против президента США Дональда Трампа. В издании считают, что Мерцу и Макрону будет очень непросто выработать общую позицию. Для этого, как говорится в статье, им придется отбросить месяцы разочарования, подозрения и вражды. Французские дипломаты обеспокоены растущей напористостью Берлина, который позиционирует себя как доминирующий игрок в Европе, в то время как немцы устали от французов из-за застопорившейся совместной программы создания истребителей и отложенного плана использования российских активов для финансирования Украины, пишет Politico.

Ранее СМИ рассказали о предательстве Мерца со стороны Макрона.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690253_rnd_0",
    "video_id": "record::fe8ff987-7a2f-403c-a6a1-99fa3642d487"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+