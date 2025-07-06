В Кувейте оценили позицию Путина по гендерам

Кувейт поддерживает позицию президента России Владимира Путина по гендерам. Об этом ТАСС заявил член правящей королевской семьи государства шейх Мухаммед Фейсал Аль-Фуллайдж.

«Мне очень нравится позиция президента России Владимира Путина, что мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Смешивать их нельзя. Нам в Кувейте этот подход очень понравился», — сказал шейх.

Аль-Фуллайдж добавил, что Кувейт хотел бы развивать отношения с Россией. По его словам, жители страны «насытились продуктами из Америки». При этом присутствие РФ на рынке Кувейта слабое, в связи с чем власти хотели бы видеть на территории государства больше «российских технологий, клиник и прочего», подчеркнул шейх.

В июне Путин заявил, что утрата традиционных ценностей может быть опасна для России. По его словам, при подобном развитии событий страна утратит свою идентичность. Президент отметил, что начал говорить о защите традиционных ценностей, когда увидел намерения внедрить в сознание россиян «идейки западного мейнстрима».

Ранее Путин объяснил, без чего не может быть страны.