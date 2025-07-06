На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кувейте оценили позицию Путина по гендерам

Шейх Аль-Фуллайдж: Кувейт поддерживает позицию Путина по гендерам
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Кувейт поддерживает позицию президента России Владимира Путина по гендерам. Об этом ТАСС заявил член правящей королевской семьи государства шейх Мухаммед Фейсал Аль-Фуллайдж.

«Мне очень нравится позиция президента России Владимира Путина, что мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Смешивать их нельзя. Нам в Кувейте этот подход очень понравился», — сказал шейх.

Аль-Фуллайдж добавил, что Кувейт хотел бы развивать отношения с Россией. По его словам, жители страны «насытились продуктами из Америки». При этом присутствие РФ на рынке Кувейта слабое, в связи с чем власти хотели бы видеть на территории государства больше «российских технологий, клиник и прочего», подчеркнул шейх.

В июне Путин заявил, что утрата традиционных ценностей может быть опасна для России. По его словам, при подобном развитии событий страна утратит свою идентичность. Президент отметил, что начал говорить о защите традиционных ценностей, когда увидел намерения внедрить в сознание россиян «идейки западного мейнстрима».

Ранее Путин объяснил, без чего не может быть страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами