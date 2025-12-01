На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кувейте госслужащий 10 лет не ходил на работу, получая зарплату, и попал в тюрьму

В Кувейте госслужащий получил 5 лет тюрьмы за то, что 10 лет не ходил на работу
true
true
true
close
Shutterstock

В Кувейте госслужащий получил пять лет тюрьмы за то, что в течение 10 лет не появлялся на рабочем месте, но продолжал получать заработную плату, пишет Oddity Central.

Государственный служащий, имя которого местные СМИ не раскрывают, получил пять лет лишения свободы и обязан выплатить штраф около $1 млн. По материалам дела, сотрудник числился в отделе гражданских услуг, но при этом не появлялся на рабочем месте около десяти лет, продолжая ежемесячно получать зарплату. На его счет за это время поступило $340 тысяч.

Ранее два суда оправдали мужчину, однако кассационная суд признал доказательства незаконного обогащения и злоупотребления госресурсами неопровержимыми и отменила предыдущие решения.

По данным СМИ, этот вердикт стал одним из самых суровых на фоне масштабной кампании властей Кувейта по борьбе с коррупцией и мошенничеством в государственном секторе.

Ранее мужчину уволили с работы за то, что он сделал 16 тысяч шагов во время больничного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами