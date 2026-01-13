Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Во Франции испугались перевооружения Германии

Bloomberg: во Франции со «страхом и тревогой» следят за перевооружением ФРГ
Liesa Johannssen/Reuters

Темпы и объемы программы перевооружения Германии вызывают «страх и тревогу» во Франции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназваных французских чиновников.

С одной стороны, во Франции с облегчением встретили решение Германии тратить больше средств на оборону, но с другой — там опасаются, что германский военно-промышленный комплекс станет лидирующим в Европе в силу финансовых возможностей страны. Кроме того, с растущей военной мощью будет также расширяться и политическое влияние Берлина, говорится в статье.

Европарламентарий от Франции Франсуа-Ксавье Беллами заявил агентству, что у Парижа непрочные позиции, а тот факт, что Берлин привержен дополнительным расходам на оборону с такой решительностью, создаст динамику, которая приведет Пятую республику к «обочине».

Намерения Германии по закупке вооружения связаны с новой оборонной стратегией Еврокомиссии, изначально представленной как «Перевооружение Европы», но впоследствии переименованной в «Готовность 2030». Эта стратегия предполагает инвестиции в европейскую оборону в размере около €800 млрд в течение четырех лет.

Ранее стало известно, какое новое оружие РФ будет сдерживать агрессию Евросоюза.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27609415_rnd_4",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
Офер есть, а работы нет: почему компании тянут резину после собеседования и что с этим делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+