Во Франции испугались перевооружения Германии

Bloomberg: во Франции со «страхом и тревогой» следят за перевооружением ФРГ

Темпы и объемы программы перевооружения Германии вызывают «страх и тревогу» во Франции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназваных французских чиновников.

С одной стороны, во Франции с облегчением встретили решение Германии тратить больше средств на оборону, но с другой — там опасаются, что германский военно-промышленный комплекс станет лидирующим в Европе в силу финансовых возможностей страны. Кроме того, с растущей военной мощью будет также расширяться и политическое влияние Берлина, говорится в статье.

Европарламентарий от Франции Франсуа-Ксавье Беллами заявил агентству, что у Парижа непрочные позиции, а тот факт, что Берлин привержен дополнительным расходам на оборону с такой решительностью, создаст динамику, которая приведет Пятую республику к «обочине».

Намерения Германии по закупке вооружения связаны с новой оборонной стратегией Еврокомиссии, изначально представленной как «Перевооружение Европы», но впоследствии переименованной в «Готовность 2030». Эта стратегия предполагает инвестиции в европейскую оборону в размере около €800 млрд в течение четырех лет.

