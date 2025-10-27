На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам

Военэксперт Баранец: российские подлодки гораздо мощнее американских
Francis Chung/Pool via CNP/Global Look Press

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в материале для kp.ru прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о наличии американской подлодки у границ России.

Эксперт отметил, что, несмотря на превосходство в численности почти на десяток, субмарины ВМС Соединенных Штатов проигрывают российским в вооружении. По его словам, на борту американской лодки — 12 пусковых установок для ракет «Томагавк», а на российской АПЛ «Ясень-М» может разместиться до 40 крылатых и 36 гиперзвуковых ракет.

«Пора бы адмиралам ВМС США провести с Трампом хотя бы примитивный ликбез. А то он ставит себя и свои армию и флот в неудобное положение», — сказал Баранец.

26 октября президент России Владимир Путин принял доклад от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Отчет касался успешного испытания крылатой ракеты «Буревестник», отличающейся неограниченной дальностью и оснащенной ядерной силовой установкой. Герасимов сообщил, что ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе на протяжении 15 часов, подтвердив свою способность обходить существующие системы противовоздушной обороны. Глава государства поручил начать процесс подготовки к включению данного комплекса в состав вооружения российской армии.

Комментируя разработку, Трамп заявил, что Вашингтон «не играет в игры» с Москвой и что у берегов России находится американская атомная подлодка. Президент США добавил, что считает заявление Путина об испытании крылатой ракеты с ядерным двигателем «неуместным».

Ранее Картаполов заявил, что Запад боится не ракет, а России.

