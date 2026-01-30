Небензя оценил повторение венесуэльского сценария на Кубе

Небензя объяснил, почему на Кубе не повторится сценарий Венесуэлы

На Кубе не повторится венесуэльский сценарий. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в Венесуэле имело место предательство чиновников, чего на Кубе произойти не должно.

«Часть высокопоставленных чиновников по сути предала президента. На Кубе такой номер не пройдет», — сказал Небензя.

Дипломат выразил мнение, что на Кубе «легкой прогулки» для Соединенных Штатов не будет, если они «захотят повторить нечто подобное, что случилось в Венесуэле».

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей от Кубы. Он заявил, что действия кубинского правительства напрямую угрожают национальной безопасности и внешней политике США.

24 января газета Politico сообщила, что администрация Трампа обсуждает возможность морской блокады Кубы для прекращения поставок нефти с целью смены власти в стране. По словам собеседников издания, глава Госдепа Марко Рубио поддерживает идею нефтяной блокады, но окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее Куба обвинила США в навязывании «экстремальных условий жизни».