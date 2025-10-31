На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: глава дипломатии ЕС потерпела поражение в борьбе за власть в ЕС

Die Welt: фон дер Ляйен победила Каллас в борьбе за власть в ЕС
true
true
true
close
Florence Lo/Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен одержала победу в борьбе за власть в Евросоюзе над главой внешнеполитического ведомства Каей Каллас. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

«Перетягивание каната между этими двумя альфа-самками было чем-то гораздо большим, чем просто мелкая драма в политических интригах Брюсселя. Скорее, речь шла об очень фундаментальном вопросе: является ли Европейская служба внешних связей (ЕСВД), которая под руководством Каллас должна координировать и помогать формировать внешнюю политику ЕС, достаточно эффективной, чтобы выжить перед лицом новых вызовов политике безопасности в мире и хаоса, созданного президентом США Дональдом Трампом?» — говорится в статье.

Каллас решила, что ЕСВД неэффективна, и предложила на эту должность экс-главу Еврокомиссии Мартина Селмайра, однако это вызвало «ужас» у главы ЕК и в столицах ЕС.

До этого Politico писала, что потенциальное возвращение в европейскую политику Селмайра может привести к усилению противостояния между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас, так как в случае его присоединения к команде главы евродипломатии у нее будет преимущество в виде инсайдерской информации из Брюсселя.

Ранее в Европарламенте не поддержали два вотума недоверия главе ЕК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами