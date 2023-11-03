СКР предъявил обвинения Яценюку из-за событий на юго-востоке Украины

Заочные обвинения в преступлениях, связанных с событиями на юго-востоке Украины, предъявлены сегодня Следственным комитетом РФ ряду бывших украинских чиновников. В их числе бывший премьер-министр Арсений Яценюк. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В их числе Арсений Яценюк, занимавший должность премьер-министра, Сергей Пашинский, исполнявший обязанности главы администрации президента Украины, и Андрей Дещица, исполнявший обязанности министра иностранных дел Украины. Эти лица входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», — говорится в сообщении.

Как отмечает СК, эти люди входили в Совет нацбезопасности и обороны Украины и принимали преступное решение о проведении так называемой антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке страны.

Совет национальной безопасности Украины — координационный орган при президенте по вопросам национальной безопасности и обороны страны. Образован в 1996 году. В 2014 году Верховная рада приняла закон, расширяющий полномочия СНБО. В настоящее время его возглавляет украинский лидер Владимир Зеленский.

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