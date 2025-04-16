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На Украине заявили, что Порошенко стал обвиняемым по делу о госизмене

Политолог Олещук: Порошенко официально стал обвиняемым в деле о госизмене
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Piotr Molecki/AP

Украинский политолог Петр Олещук сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что лидер партии «Евросолидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко официально стал обвиняемым в деле о государственной измене.

«Сегодня, 16 апреля, обвинительный акт направлен в суд, то есть дело, наконец, будет рассматриваться по существу», — сообщил Олещук.

Олещук напомнил, что речь идет о событиях десятилетней давности, когда, по данным украинского следствия, Порошенко наладил схему поставок угля из провозгласивших независимость ДНР и ЛНР. По данному делу Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества, отметил политолог.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против Порошенко. Также санкции введены против бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). Кроме того, в список попали предприниматель Константин Жеваго и экс-совладелец «Приватбанка» Геннадий Боголюбов.

Ранее в Раде произошла потасовка на фоне введения санкций против Порошенко.

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