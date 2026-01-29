Политолог объяснил, почему Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным

Фотография Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Белом доме говорит о глубоком уважении, которое американский лидер испытывает к президенту России. Это попытка подчеркнуть важность личных и политических взаимоотношений глав двух государств. Такое мнение в интервью РИАМО высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов.

«Отношение Трампа к Путину также отражает его желание приобщиться к числу исторических личностей в мировой политике. В этом контексте Путин стал символом той мощи, которую Трамп стремится олицетворять», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание, что Трамп регулярно упоминает Путина в своих публичных высказываниях и постах, демонстрируя поддержку в его адрес и подтверждая тот факт, что они находятся в постоянном контакте.

Накануне журналистка PBS Элизабет Ландерс сообщила, что увидела в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией Трампа, совместное фото президентов США и России с саммита в Анкоридже. Размещенная фотография полностью совпадает по размеру и композиции с тем снимком, который российский лидер отправил американскому коллеге после встречи.

