Небензя раскритиковал отношение ООН к Украине

Небензя: ООН потеряла право участвовать в переговорном процессе по Украине

Организация Объединенных Наций (ООН) и ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш потеряли моральное право принимать участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия-24».

«ООН... потеряла моральное право принимать в нем участие, включая генерального секретаря, который играет только на одной половине поля», — сказал дипломат.

Небензя добавил, что принцип самоопределения существует для западных стран в случае самопровозглашенного Косово, но не существует, когда речь идет о Крыме или республиках Донбасса.

29 января Гутерриш заявил, что, согласно позиции секретариата ООН, право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Пояснять свое утверждение он не стал.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва обратилась в ООН с запросом, может ли организация по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

Ранее Мария Захарова назвала заявления Гутерриша о самоопределении Крыма и Донбасса «дикими».
 
