Политика

Лукашенко рассказал, кто поможет Украине после окончания конфликта

Лукашенко: Украине после окончания конфликта смогут помочь Белоруссия и Россия
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украине после окончания конфликта смогут помочь Белоруссия и Россия, а западным странам она может оказаться ненужной. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Кировской области Александром Соколовым, его слова приводит ТАСС.

«Надо понимать украинцам, что не в том [дело], кусочек туда, кусочек сюда этой земли, территории. Люди разберутся, где им нужно [жить]. Не территория решает. Из этого надо исходить Украине, а не гробить каждый день тысячи и тысячи людей», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, он регулярно напоминает Украине, что после завершения военного конфликта текущие партнеры Киева откажутся помогать.

«Никто, кроме нас, им не поможет в послевоенное время», — считает он.

Президент Белоруссии отметил, что Соединенные Штаты забудут про Украину и «отвернутся в сторону Ирана, Йемена или же Тайваня».

Лукашенко при этом подчеркнул, что Минск не стремится к конфронтации с западными государствами и хотел бы быть мостом между Востоком и Западом, а не барьером.

Он добавил, что Белоруссия и Россия готовы вместе защищать свои интересы, страны являются единым целым в оборонном плане.

Ранее Лукашенко оценил возможность завершения конфликта на Украине.

