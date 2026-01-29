Глава делегации РФ рассказал, на каком языке прошли переговоры в Абу-Даби

Костюков: переговоры с Украиной в Абу-Даби прошли на русском языке

Переговоры между делегациями РФ и Украины в Абу-Даби ведутся на русском языке. Об этом заявил глава российской делегации Игорь Костюков, передает «Российская газета».

«На великом русском языке», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Костюков также утвердительно ответил на вопрос, понимают ли российскую делегацию переговорщики из Киева.

До этого сообщалось, что делегации России, Украины и США на переговорах в Абу-Даби использовали английский и русский языки.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры в Абу-Даби продолжатся 1 февраля.

