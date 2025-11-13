В Германии заявили о необходимости разрядки в отношениях с Россией

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил о необходимости политики разрядки в отношениях с Россией. Он прокомментировал ситуацию в эфире телеканала ZDF.

По мнению Хрупаллы, европейские страны и Москва «должны протянуть друг другу руки». Это необходимо, чтобы предотвратить начало большой войны в регионе.

«Таков мой подход, и в этом его суть: чтобы нам не пришлось отправлять солдат на чужие войны и рисковать распространением такой войны на Европу. Это должно относиться и к политике Германии», — сказал сопредседатель АдГ.

Он подчеркнул, что Германии надо не готовиться к вооруженному конфликту, а «стать миролюбивой». В то же время Хрупалла призвал к сокращению помощи Украине.

В начале ноября издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что в АдГ обострились разногласия из-за планов нескольких депутатов от этой партии принять участие в форуме «БРИКС — Европа» в России. В Сочи планируют отправиться Штеффен Котре, Ханс Нойхофф, Йорг Урбан и Райнер Ротфусс. Как отметили авторы статьи, в настоящее время сопредседатели «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель и Тино Хрупалла придерживаются разных позиций по отношению к России.

Ранее в Европейском парламенте призвали активизировать контакты с Россией.