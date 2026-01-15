В России отреагировали на заявление Мерца о восстановлении отношений с Москвой

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости восстановления отношений Европы и России, скорее всего, очередная пиар-акция, однако не стоит исключать серьезности намерений европейских лидеров в этом вопросе. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Олег Барабанов.

«Я бы не придавал слишком уж серьезного значения этому заявлению, поскольку подобного рода заявления звучали и раньше из уст многих европейских политиков, что придет время с Россией снова разговаривать. Здесь Мерц не сказал ничего нового», — подчеркнул он.

По словам Барабанова, скорее подобного рода заявления следует связывать с пиар-кампанией, связанной с разговорами в ЕС о необходимости говорить с Россией.

«Это может быть неким сигналом, но с моей точки зрения, это на 90% пиаровский сигнал и только на 10% реальный», — поделился своим мнением эксперт.

15 января Мерц назвал Российскую Федерацию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду, что Евросоюз сможет достичь баланса в отношениях с Москвой. Он подчеркнул, что ФРГ с уверенностью сможет смотреть в будущее после 2026 года только при условии, если в Европу вернутся мир и свобода, а также удастся найти баланс в отношениях с Россией.

В конце декабря представитель правительства Германии Штеффен Майер заявил, что не располагает сведениями о том, планирует ли Мерц телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Майер отметил, что Берлин никогда принципиально не исключал такие разговоры, но в настоящее время ему нечего сообщить по этой теме.

Ранее Мерц обвинил Путина в намерении восстановить СССР.