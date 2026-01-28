Президент Сирии приехал в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа приехал в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Стороны намерены обсудить вопросы российско-сирийского взаимодействия и обменяться мнениями о ситуации на Ближнем Востоке. Стороны также затронут темы, связанные с пребыванием российских военных на территории Сирии.

28 января аш-Шараа прибыл в Москву. Борт временного президента Сирии приземлился в столичном аэропорту Внуково. У трапа его встретил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Известно, что в состав делегации России на переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа вошли министр обороны Андрей Белоусов и замглавы оборонного ведомства Юнус-Бек Евкуров.

В прошлый раз сирийский лидер приезжал в Россию в октябре 2025 года. Он также провел переговоры с российским президентом.

Ранее президент Сирии аш-Шараа отменил свой визит в Германию.