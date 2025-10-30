Собчак обратила внимание на необычный наряд Набиуллиной в Госдуме

Собчак удивилась, что Набиуллина выступала в Госдуме в фиолетовом пальто

Российская журналистка Ксения Собчак обратила внимание на необычный внешний вид главы Банка России Эльвиры Набиуллиной во время ее выступления в Госдуме. Соответствующее заявление она разместила в своем Telegram-канале.

Собчак отметила, что председатель Центробанка была в фиолетовом пальто во время пленарного заседания. По мнению журналистки, это могло быть связано с низкой температурой в зале заседаний.

«Эльвира Набиуллина выступает в Госдуме в пальто — видимо, холодно», — написала Собчак.

В ходе своего выступления глава Центробанка также заявила, что достижение низкой инфляции в России оказалось долгим и непрямым путем, однако это необходимое условие для социальной и финансовой стабильности, а также развития экономики.

По итогам года Министерство экономического развития ожидает замедления инфляции до 6,8%

По словам главы Банка России, инфляция в начале 2026 года ускорится из-за повышения налогов, но это не отменяет снижение ключевой ставки.

Ранее Набиуллина заявила, что рубль стал более привлекательным для сбережения средств.