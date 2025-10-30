Собчак обратила внимание на необычный наряд Набиуллиной в Госдуме

Российская журналистка Ксения Собчак обратила внимание на необычный внешний вид главы Банка России Эльвиры Набиуллиной во время ее выступления в Госдуме. Соответствующее заявление она разместила в своем Telegram-канале.
Собчак отметила, что председатель Центробанка была в фиолетовом пальто во время пленарного заседания. По мнению журналистки, это могло быть связано с низкой температурой в зале заседаний.
«Эльвира Набиуллина выступает в Госдуме в пальто — видимо, холодно», — написала Собчак.
В ходе своего выступления глава Центробанка также заявила, что достижение низкой инфляции в России оказалось долгим и непрямым путем, однако это необходимое условие для социальной и финансовой стабильности, а также развития экономики.
По итогам года Министерство экономического развития ожидает замедления инфляции до 6,8%
По словам главы Банка России, инфляция в начале 2026 года ускорится из-за повышения налогов, но это не отменяет снижение ключевой ставки.
Ранее Набиуллина заявила, что рубль стал более привлекательным для сбережения средств.