Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле рассказали, когда Путин проведет встречу с президентом ОАЭ

Кремль: Путин 29 января проведет переговоры с президентом Аль Нахайяном
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 29 января проведет переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммадом бен Заидом аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что президент ОАЭ будет находиться в России с официальным визитом.

«Будут обсуждены ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня», — говорится в сообщении Кремля.

До этого сообщалось, что аль Нахайян принял в Абу-Даби специального представителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Журналисты отметили, что в ходе встречи Дмитриев передал аль Нахайяну приветствие от президента России Владимира Путина. Также глава РФПИ поблагодарил ОАЭ за организацию трехсторонней встречи представителей США, РФ и Украины.

До этого представитель правительства ОАЭ двухдневные переговоры по ситуации на Украине, завершившиеся в Абу-Даби, прошли в конструктивной и позитивной атмосфере.

Ранее Лавров и глава МИД ОАЭ провели телефонные переговоры.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!