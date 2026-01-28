В Кремле рассказали, когда Путин проведет встречу с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин 29 января проведет переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммадом бен Заидом аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что президент ОАЭ будет находиться в России с официальным визитом.

«Будут обсуждены ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальная ситуация на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня», — говорится в сообщении Кремля.

До этого сообщалось, что аль Нахайян принял в Абу-Даби специального представителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Журналисты отметили, что в ходе встречи Дмитриев передал аль Нахайяну приветствие от президента России Владимира Путина. Также глава РФПИ поблагодарил ОАЭ за организацию трехсторонней встречи представителей США, РФ и Украины.

До этого представитель правительства ОАЭ двухдневные переговоры по ситуации на Украине, завершившиеся в Абу-Даби, прошли в конструктивной и позитивной атмосфере.

Ранее Лавров и глава МИД ОАЭ провели телефонные переговоры.