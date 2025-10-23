Лавров и глава МИД ОАЭ провели телефонные переговоры

Главы министерств иностранных дел России и Объединенных Арабских Эмиратов Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества стран. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Там заявили, что министры подтвердили обоюдную заинтересованность Москвы и Абу-Даби в дальнейшем укреплении многопланового российско-эмиратского стратегического партнерства в русле договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в частности, по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с его коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, прошедших 7 августа в Москве.

Также стороны отметили неизменный настрой на продвижение всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества, в том числе его торгово-экономическую, инвестиционную и культурно-гуманитарную составляющие.

Кроме того, дипломаты обменялись мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня с упором на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, Йемене и Судане.

В августе РФ и Объединенные Арабские Эмираты заключили соглашение о торговле услугами и инвестициях.

Ранее Россия ратифицировала договор с ОАЭ по налогообложению.