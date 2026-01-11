Размер шрифта
В Белоруссии рассказали о модернизации и переоснащении вооруженных сил

Белоруссия большое внимание уделяет обновлению военной авиации и средств ПВО
Reuters

Большое внимание модернизации и переоснащению военной авиации и средств ПВО уделяется в Белоруссии. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики Андрей Лукьянович в интервью телекомпании минобороны страны «ВоенТВ», передает РИА Новости.

Он рассказал, что в стране есть планы обновления вооружения и военно-специальной техники, в 2025 году ВС получили достаточное количество новых образцов.

По его словам, недавно армия получила вертолеты Ми-35М, партию самолетов Су-30СМ2, зенитно-ракетные комплексы, батареи «Тор-М2К», пусковые установки к системам С-400, новые радиолокационные станции «Роса» и «Восток».

По его словам, это позволяет выполнять в полном объеме основную задачу — боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Одним из приоритетов социально-экономического развития Белоруссии на ближайшие пять лет является укрепление обороноспособности, добавил командующий.

30 декабря в республике состоялась церемония постановки на боевое дежурство «Орешника».

Ранее Польша начала строить защиту от беспилотников на границе с Белоруссией.

