«Враг моего врага — мой друг»: политолог назвал США и РФ «ситуативными союзниками»

Политолог Шафир: Россия и США стали ситуативными союзниками
На фоне углубления разногласий между США и Европой, в том числе в вопросе Гренландии, начинает работать древний принцип: враг моего врага — мой друг. США и Россия становятся «ситуативными союзниками», несмотря на множество разногласий. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-международник Тимур Шафир.

Происходящее на международной арене, по его словам, может привести к ликвидации Европейского союза (ЕС).

«У нас существует образование целого ряда западноевропейских государств, которые грозят нам войной, с западного нашего фланга. Они хотят ликвидировать наш суверенитет, нашу независимость. И любые действия США, которые ведут к ослаблению этого блока, должны нами не просто приветствоваться — мы должны их как бы подпитывать. Как минимум одобрять», — сказал Шафир.

26 января агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа все еще изучает вариант силового захвата Гренландии. При этом вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен отметил, что в случае прямой угрозы Гренландии может быть поднят вопрос о применении пятой статьи НАТО. Также СМИ написали о том, что главе Белого дома пригрозили импичментом, если он не откажется от планов по захвату Гренландии.

Ранее премьер-министр Дании допустила изменение оборонного договора с США.
 
