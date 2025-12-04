На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что не жалеет о своих решениях

Путин заявил, что не жалеет о принятых решениях
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что не сожалеет о своих действиях. Об этом он рассказал в интервью телеканалу India Today.

«Такой вроде традиционный вопрос на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, — более или менее бессмысленно», — сказал он.

Путин добавил, что оглядываться назад нет смысла.

Путин после интервью India Today отдельно поговорил с телеведущими каналов и руководством медиахолдинга

Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он должен встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди и поучаствовать в российско-индийском бизнес-форуме. Путин уже успел дать интервью телеканалу India Today, в котором рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил идею восстановления СССР.

