На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил идею восстановления СССР

Путин заявил, что не стал бы искать виноватых в распаде СССР
true
true
true

Восстановление Советского Союза исключено и бессмысленно, такой цели у России нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

По его словам, в нынешних обстоятельствах это нерационально, так как радикально изменит национальный и религиозный состав Российской Федерации. Путин также отказался искать виноватых в распаде СССР, отметив, что система оказалась нежизнеспособной.

«Нет, конечно, нет. Это исключено. Это просто бессмысленно», — сказал Путин, отвечая на вопрос о стремлении к возрождению СССР.

Российский лидер добавил, что распад СССР показал важность анализа каждого шага и его последствий. Он отметил, что подобные ошибки из-за чувства «величия» сейчас происходят и в некоторых других странах.

Путин дал интервью телеканалу India Today, в котором рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона по Украине, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался о введении единой валюты БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами