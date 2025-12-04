Путин оценил идею восстановления СССР

Путин заявил, что не стал бы искать виноватых в распаде СССР

Восстановление Советского Союза исключено и бессмысленно, такой цели у России нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

По его словам, в нынешних обстоятельствах это нерационально, так как радикально изменит национальный и религиозный состав Российской Федерации. Путин также отказался искать виноватых в распаде СССР, отметив, что система оказалась нежизнеспособной.

«Нет, конечно, нет. Это исключено. Это просто бессмысленно», — сказал Путин, отвечая на вопрос о стремлении к возрождению СССР.

Российский лидер добавил, что распад СССР показал важность анализа каждого шага и его последствий. Он отметил, что подобные ошибки из-за чувства «величия» сейчас происходят и в некоторых других странах.

