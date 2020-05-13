«Не справился»: почему Путин недоволен порталом госуслуг

Президент России Владимир Путин выразил недовольство работой портала госуслуг, потому что он не справился с большим количеством обращений по выплатам на детей в первый день после объявления об этом.

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«На следующий день [после объявления о выплатах] свыше миллиона поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объемом обращений», — заявил глава государства на совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок.

По словам президента, в Министерстве связи уже наладили работу портала. Вместе с тем он призвал ведомство обратить внимание на случившееся и на другие вопросы подобного рода.

Глава государства отметил, что деньги на поддержку граждан и экономики изыскиваются, хотя ситуация для бюджета страны непростая. Путин потребовал повысить исполнительскую дисциплину, чтобы все объявленные меры помощи работали.

«Для бюджета ситуация непростая, имею ввиду падение цен на наши традиционные экспортные товары — на нефть, другие энергоносители, цены упали, доходы бюджета существенно сократились», — констатировал президент.

По его словам, необходимо доводить все обозначенные меры поддержки до конца, иначе результата, которого ожидает правительство и которого от него ожидают, достигнуто не будет.

Двумя днями ранее президент объявил, что с 1 июня семьи с детьми от трех до 15 лет включительно получат единоразовые выплаты по 10 тыс. руб. на каждого ребенка, у которого есть российское гражданство. Эту выплату можно получить вне зависимости от доходов семьи.

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление через портал госуслуг, отделение Пенсионного фонда или МФЦ. Оно рассматривается в течение пяти дней. Обратиться за выплатой можно до 1 октября.

Доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская сообщила РИА «Новости», что, по предварительным данным Росстата на начало года, в стране проживают почти 23 млн детей в обозначенном президентом возрасте.

Кроме того, по указу Путина, дополнительные ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь получат российские семьи с детьми в возрасте до трех лет.

Размер выплаты составит 5 тыс. руб. на каждого ребенка. На нее смогут рассчитывать те, у кого есть право на другие выплаты в рамках федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также россияне, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Помимо этого, глава государства заявил, что семьи с низкими доходами (меньше одного прожиточного минимума на члена семьи) смогут оформить выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Такая возможность появится у них уже с 1 июня, а не с 1 июля, как было запланировано изначально.

В телеобращении 11 мая президент сообщил, что с 12 мая в стране завершается период нерабочих дней, объявленный на фоне пандемии коронавируса. Необходимость соблюдать режим самоизоляции сняли со всех регионов. При этом руководство Москвы и Подмосковья, где сохраняется самая тяжелая ситуация с распространением инфекции в стране, приняло решение продлить период нерабочих дней до 31 мая.

В настоящее время в России выявлены более 242 тыс. заболевших коронавирусом.

Ежедневно эти цифры увеличиваются примерно на 10 тыс. За весь период пандемии в стране было зафиксировано 2212 случаев летальных исходов среди больных коронавирусом. При этом выздоровели более 48 тыс. человек.