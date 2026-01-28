Размер шрифта
В Германии призвали Евросоюз вступить в переговоры с Россией

Süddeutsche Zeitung: в СДПГ призывают Евросоюз пойти на диалог с Путиным
Представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящие в правящую коалицию, призывают европейцев наладить дипломатические контакты с Россией, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщила газета The Süddeutsche Zeitung.

Внешнеполитический эксперт СДПГ Адис Ахметович заявил изданию, что в переговорном процессе по решению украинского конфликта происходит мало движения, а сами европейцы не находятся за столом переговоров.

«То, как это происходит сейчас, не может продолжаться», — считает он.

Ахметович добавил, что сейчас необходимо решить, через кого следует искать дипломатические контакты с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Этот вопрос должен быть проработан с европейскими коллегами и союзниками, заключил он.

До этого о готовности к переговорам с Путиным говорил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Однако он считает, что время для этого еще не настало.

По его словам, нынешняя ситуация не может продолжаться вечно, и в определенный момент европейским лидерам придется вступить в диалог с Москвой, от которой зависит мирное урегулирование на Украине.

Ранее немецкий генерал описал «наихудший сценарий» конфликта с Россией.
 
