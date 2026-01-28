В Совфеде раскритиковали утверждение Киева о схеме подписания документов с РФ и США

Карасин раскритиковал слова Сибиги о схеме подписания документов с РФ и США

Заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что США подпишут отдельные двусторонние документы с Москвой и Киевом о мире, малопрофессиональны. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале.

«С какой стати этот деятель во всеуслышание объявляет о схеме подписания мирного плана по украинскому кризису с участием России и США в то время, как переговорный процесс еще продолжается?» — задался вопросом парламентарий.

По мнению Карасина, Сибига пытался выглядеть солидным и всезнающим, «но получилось глуповато и малопрофессионально».

Сенатор добавил, с такими партнерами по переговорам продвигаться дальше чрезвычайно сложно.

Первые в этом году трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной прошли 23 и 24 января в Абу-Даби. На второй день обсуждения проходили без публичной огласки повестки, однако переговорщики характеризовали консультации как конструктивные. По итогам переговоров источник ТАСС заявил, что определенные результаты есть, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о новой сделке США и Украины по Донбассу.