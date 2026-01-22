Размер шрифта
Зеленский призвал Европу к пиратству против России

Зеленский призвал Европу останавливать суда теневого флота и отбирать нефть РФ
Louisa Gouliamaki/Reuters

Европе нужно останавливать суда, которые якобы относятся к «теневому флоту» России, и отбирать российскую нефть, после чего продавать ее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе, трансляция его выступления велась на YouTube-канале мероприятия.

По его словам, президент США Дональд Трамп сильнее европейцев, потому что может останавливать суда «теневого флота», а европейские лидеры — нет.

Зеленский отметил, что российская нефть «помогает дестабилизировать Европу».

Также президент Украины заявил, что Западу нужна сильная Европа, поскольку США могут не оказать Евросоюзу помощь в случае нападения России.

14 января издание The Times писало со ссылкой на источник в оборонной сфере, что Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров «теневого флота» России. В публикации отмечается, что проведением операций может заняться Особая лодочная служба — элитное подразделение Королевских военно-морских сил.

Другие источники издания рассказали, что Лондон изучает вариант использования нефти, изъятой с судов так называемого «теневого флота» России, для финансирования Украины. Один из собеседников пояснил, что таким образом британцы хотят лишить РФ «незаконных доходов от войны» и найти способ «помочь финансировать сопротивление Украины».

Ранее Зеленский заявил об остановке пятой части теневого флота России.

