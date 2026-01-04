Рубио объяснил, какое будущее США видят для Венесуэлы

Рубио: Венесуэла не будет командным центром для России, Ирана и Китая

Венесуэла не будет страной, в которой Россия, Иран и Китай смогут разместить центры управления операций. Ситуацию вокруг латиноамериканской республики прояснил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

«Нельзя превращать Венесуэлу в оперативный центр для Ирана, для России, для «Хезболлы», для Китая, для кубинских агентов разведки, которые фактически контролируют эту страну. Это не может продолжаться», — сказал Рубио.

Он также подчеркнул, что нельзя «наводнять» Венесуэлу наркотиками, которые идут из Колумбии, и членами различных банд. Рубио заявил, что только после этого отношения США с южноамериканской республикой изменятся.

До этого Марко Рубио заявил, что нападение США на Венесуэлу было «не вторжением», а «операцией правоохранительных органов по задержанию» президента республики Николаса Мадуро.

3 января президент США Дональд Трамп сообщил, что общался с Николасом Мадуро по телефону неделю назад и призывал его сдаться. Однако венесуэльский лидер отверг это предложение. В ходе военной операции США в Венесуэле его вместе с супругой захватили и доставили в Нью-Йорк, где будут судить за управление наркокартелем Cartel de los Soles и другие преступления.

Ранее Рубио сделал признание о венесуэльской нефти.