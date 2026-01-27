Депутат парламента Грузии от партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили прокомментировал решение Киева вернуть посла в Тбилиси. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», такой шаг связан с провалом попыток заставить грузинские власти открыть «второй фронт» против России.

«У них (на Украине) были ожидания, что Грузия откроет «второй фронт», добиться от нас этого не смогли и, вероятно, решили перезагрузить отношения», — считает парламентарий.

При этом он выразил недоумение, «зачем вообще нужно было отзывать посла из Грузии».

Киев не имел диппредставителя в Грузии с 2022 года. Как сообщают СМИ, украинский лидер Владимир Зеленский накануне назначил чрезвычайного и полномочного посла в Тбилиси.

В конце прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что в 2022-м бывший посол США в республике Келли Дегнан закатывала истерики, принуждая Тбилиси к вооруженному конфликту с Россией.

До этого глава правительства Грузии говорил, что Тбилиси не допустит развития у себя украинского сценария с «майданом» и втягиванием в войну. По его словам, Украина оказалась полностью разрушенной после госпереворота.

Ранее в Грузии обратили внимание на сложное положение Украины.