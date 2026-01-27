Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

В Грузии отреагировали на решение Киева вернуть посла в Тбилиси

Депутат Мачарашвили: попытки заставить Грузию воевать против России провалились
РИА Новости

Депутат парламента Грузии от партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили прокомментировал решение Киева вернуть посла в Тбилиси. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», такой шаг связан с провалом попыток заставить грузинские власти открыть «второй фронт» против России.

«У них (на Украине) были ожидания, что Грузия откроет «второй фронт», добиться от нас этого не смогли и, вероятно, решили перезагрузить отношения», — считает парламентарий.

При этом он выразил недоумение, «зачем вообще нужно было отзывать посла из Грузии».

Киев не имел диппредставителя в Грузии с 2022 года. Как сообщают СМИ, украинский лидер Владимир Зеленский накануне назначил чрезвычайного и полномочного посла в Тбилиси.

В конце прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что в 2022-м бывший посол США в республике Келли Дегнан закатывала истерики, принуждая Тбилиси к вооруженному конфликту с Россией.

До этого глава правительства Грузии говорил, что Тбилиси не допустит развития у себя украинского сценария с «майданом» и втягиванием в войну. По его словам, Украина оказалась полностью разрушенной после госпереворота.

Ранее в Грузии обратили внимание на сложное положение Украины.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!