В Грузии обратили внимание на сложное положение Украины

Папуашвили: Украина не может ни продолжать, ни закончить войну

Украина находится в сложном положении, она не может ни завершить конфликт, ни продолжать. Об этом заявил журналистам председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

Политик отметил, что эта ситуация является самым большим вызовом для Украины, так как все эти перипетии и война оказались в тупике.

По мнению Папуашвили, выход в качестве продолжения конфликта — тяжел, сложным является и его завершение.

Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала президенту Украины Владимиру Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта. Депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для украинских вооруженных сил и использование замороженных на Западе активов России.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС намерены поехать к Трампу в ближайшие дни для переговоров по Украине.