Путин рассказал школьникам об элитах, желающих ослабить Россию

Президент России Владимир Путин в беседе с учениками кызылской школы №20 заявил, что враждебных РФ стран нет, но есть враждебные элиты, которые хотят ее ослабить и разделить. Его слова приводит РИА Новости.

Путин рано утром 2 сентября прилетел в столицу Республики Тыва Кызыл. Политик посещает регион впервые за 10 лет.

«У нас нет враждебных языков, у нас даже нет враждебных стран, у нас есть враждебные элиты, в некоторых странах, которые борются с Россией веками», — сказал российский лидер.

По его словам, эти элиты всегда хотели ослабить Россию из-за ее огромности.

Также Путин заявил, что Российская Федерация никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, всегда была готова решить разногласия дипломатическим путем, но сейчас необходимо разобраться с теми «бандитами», которые проникли на российскую территорию — в Курскую область.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.