Путин раскритиковал западную идеологию агрессивной русофобии

Путин: агрессивная русофобия из-за рубежа направлена против всех народов России
Александр Казаков/РИА Новости

Агрессивная русофобия, исходящая со стороны зарубежных противников, направлена против всех народов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, передает сайт Кремля.

«Идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов нашей страны, потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России», — сказал глава государства.

Путин отметил, что именно по этой причине русофобия находится в центре внимания противников страны.

В сентябре руководитель фракции »Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он назвал президента России Владимира Путина «хищником». Парламентарий отметил, что у французского лидера и других европейских политиков, в голове одна лишь русофобия, а собственные граждане их волнуют мало. Люди, по его словам, начинают это понимать, на что указывают крайне низкие рейтинги вышеназванных политиков.

Ранее Путин заявил о важности противостоять всем формам дискриминации.

