Европейские страны, избавившись от эфемерной зависимости от России в энергетике, попали в зависимость от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести».

Представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что зависимость Европы от России в энергетической сфере была эфемерной, ведь она была обоюдной. Москва зависела от европейских государств как продавец, а они — как покупатели.

До этого политолог Александр Дудчак заявил, что переход с российского на американский газ только усугубил политическую зависимость ЕС от США и привел к тому, что ЕС теряет суверенитет.

В недавнем интервью Berliner Zeitung эксперт по международным отношениям Герхард Монготт заявил, что у европейцев отсутствуют рычаги влияния на США, так как ЕС полностью зависит от американцев в вопросах безопасности и энергетики. Он отметил, что сейчас создается зависимость ЕС от американского газа, так как Европа «получает 27% газового импорта из США».

