Депутат Романов отметил социальную направленность бюджета Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-Петербурга на три года утвержден в первом чтении

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил бюджет города на ближайшее трехлетие. Об этом сообщил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов в своем Telegram-канале.

По данным депутата, доходы городской казны в 2026 году запланированы на уровне 1,45 трлн рублей, расходы — 1,64 трлн рублей.

«Представляя главный финансовый документ города в законодательном собрании Санкт-Петербурга, глава северной столицы подчеркнул, что это рекордные цифры. Возросшие доходы бюджета позволят Петербургу реализовать все мега-проекты, которые послужат его развитию как мегаполиса ХХI века, и при этом дадут возможность расширять городские социальные программы», — написал Романов.

Он уточнил, что рост доходов обеспечен высокими показателями петербургской промышленности, которая получает значительную государственную поддержку.

Романов отметил, что основная часть расходов бюджета направлена на социальную сферу. В адресную инвестиционную программу только на строительство школ и детских садов заложено 75,4 млрд рублей. За три года планируется построить 76 новых образовательных учреждений, соответствующих «петербургскому стандарту».

Кроме того, значительные средства выделены на губернаторский проект «Серебряный возраст», развитие здравоохранения и социальное обслуживание населения. На поддержку участников СВО и их семей в 2026 году предусмотрено около 25,8 млрд рублей. Активно финансируется детский бюджет, дорожные мегапроекты и система внутригородских магистралей.

Особое внимание уделяется строительству Большого Смоленского моста, которое идет с опережением графика. Рабочее движение по мосту планируется открыть в 2027 году, а завершение строительства намечено на 2028 год. На эти цели в бюджете предусмотрено 24 млрд рублей.

По словам Романова, Беглов также сделал акцент на строительстве Высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург – Москва. На выполнение обязательств Петербурга по софинансированию строительства магистрали предусмотрены 30 млрд рублей.

«Главными приоритетами городского бюджета по-прежнему остаются безопасность, социальная поддержка петербуржцев, реализация национальных проектов и губернаторской программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга», — подчеркнул депутат.