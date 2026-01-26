Путин провел для султана Малайзии экскурсию по Эрмитажу

Президент России Владимир Путин провел экскурсию по Эрмитажу для верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, находящегося в стране с частным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с директором музея Михаилом Пиотровским российский лидер показал гостю залы и апартаменты Зимнего дворца — бывшей официальной резиденции российских императоров.

В ходе экскурсии Путин и султан Ибрагим осмотрели один из самых известных экспонатов — часы «Павлин» работы английского мастера Джеймса Кокса конца XVIII века, которые были собраны и приведены в действие русским механиком Иваном Кулибиным. Это единственный в мире крупный автомат того периода, сохранившийся в оригинальном и рабочем состоянии.

25 января в Санкт-Петербург прибыл султан Ибрагим Исмаил. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал, что встретил высокого гостя в аэропорту Пулково согласно международному протоколу. Глава Ленобласти опубликовал две фотографии. На одной из них виден самолет на взлетно-посадочной полосе, а на второй — Дрозденко пожимает руку спустившемуся по трапу султану.

