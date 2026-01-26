Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с Россией и США на этой неделе

Зеленский: следующий раунд переговоров с РФ и США состоится на этой неделе
UAE Government/Reuters

Следующий раунд переговоров России, Украины и США состоится на этой неделе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Определил рамку дальнейшей дипломатической работы. Готовимся к новым трехсторонним встречам на этой неделе», — написал он.

По его словам, на прошедшей в ОАЭ встрече стороны обсудили спектр весомых вопросов, прежде всего военных, которые нужны для завершения конфликта.

Как сообщал CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника, на переговорах по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби стороны смогли разрешить сразу несколько проблемных вопросов, которые, однако, не касались территорий. Канал пишет, что, по словам американских официальных лиц, переговоры «превзошли ожидания», а атмосфера в зале была «очень оптимистичной, позитивной и конструктивной».

24 января в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины. ТАСС сообщил, что на встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

Ранее в США заявили о прогрессе в переговорах по Украине.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!