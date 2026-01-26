Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с Россией и США на этой неделе

Зеленский: следующий раунд переговоров с РФ и США состоится на этой неделе

Следующий раунд переговоров России, Украины и США состоится на этой неделе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Определил рамку дальнейшей дипломатической работы. Готовимся к новым трехсторонним встречам на этой неделе», — написал он.

По его словам, на прошедшей в ОАЭ встрече стороны обсудили спектр весомых вопросов, прежде всего военных, которые нужны для завершения конфликта.

Как сообщал CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника, на переговорах по урегулированию украинского кризиса в Абу-Даби стороны смогли разрешить сразу несколько проблемных вопросов, которые, однако, не касались территорий. Канал пишет, что, по словам американских официальных лиц, переговоры «превзошли ожидания», а атмосфера в зале была «очень оптимистичной, позитивной и конструктивной».

24 января в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины. ТАСС сообщил, что на встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения.

Ранее в США заявили о прогрессе в переговорах по Украине.