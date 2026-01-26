Песков рассказал о реакции США на идею направить в «Совет мира» замороженные активы РФ

Кремль не получал публичного ответа США на идею передать в «Совет мира» $1 млрд из замороженных российских активов. Об этом kp.ru сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока что мы никакой публичной реакции на этот счет не слышали. <...> Мы обратили внимание на то, что президент [США Дональд] Трамп назвал это интересной идеей. Она, безусловно, открывает новые горизонты для взаимодействия», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия рассчитывает на продолжение диалога. По его словам, страна ожидает, что в течение недели продолжится работа в трехстороннем формате и на экспертном уровне.

21 января президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ. Во время встречи глава государства рассказал, что Москва может направить $1 млрд из замороженных российских активов в «Совет мира». Также российский лидер не исключил, что часть средств могут использовать для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий на Украине.

23 января Трамп назвал «очень интересной» идею Путина.

